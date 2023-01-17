إسلام آباد 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واستبنت الجمعية الوطنية الباكستانية اليوم قانون تشديد عقوبة جريمة الإساءة لأهل البيت وأمهات المؤمنين والصحابة رضوان الله عليهم.وقدم مشروع القانون من نائب حزب الجماعة الإسلامية الشيخ عبدالأكبر الشترالي، واعتمد بالإجماع.وينص القانون الجديد على رفع عقوبة من يسيء إلى الصحابة وأهل البيت وأمهات المؤمنين رضوان الله عليهم من السجن ثلاثة سنوات إلى عشر سنوات أو مدى الحياة.وذكر الشيخ عبدالأكبر الشترالي أن العقوبة السابقة لم تكن كافية لردع مرتكبي هذه الجريمة، معرباً عن أمله في أن يؤدي تشديد العقوبة إلى وضع حد لردع العناصر التي كانت تسب وتشتم الشخصيات الإسلامية البارزة علناً في بعض المناسبات الدينية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.// انتهى //18:48ت م0148