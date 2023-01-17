الرياض 24 جمادى الآخرة1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسوقّع بنك التنمية الاجتماعية اليوم في الرياض اتفاقية مع مصرف الإنماء، لتقديم الخدمات المالية والمنتجات الادخارية لمستفيدي برنامج "زود الأجيال" التي تهدف لتأسيس ثقافة الادخار بين الأطفال من خلال منظومة مصرفية متكاملة، بحضور الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، إبراهيم بن حمد الراشد، والرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبدالله بن علي الخليفة.وستفعّل الاتفاقية الخدمات المالية الادخارية التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية لمشتركي برنامج "زود الأجيال"، من أجل رفع الوعي الادخاري، من خلال أدوات إرشادية ومحفزات مالية وجوائز قيمة للأطفال من سن 6 سنوات إلى 18 سنة.وتعد اتفاقية التعاون بين بنك التنمية الاجتماعية ومصرف الإنماء، الثانية في مجال برامج الادخار، بعد النجاح الكبير في تنفيذ برنامج "زود" الادخاري للكبار، الذي حقق منذ إطلاقه في بنك التنمية الاجتماعية بالشراكة مع عدة بنوك محلية مدخرات تجاوزت 343 مليون ريال لأكثر من 170 ألف مشترك حتى نهاية عام 2022.وتأتي الاتفاقية ضمن الخطة الإستراتيجية لنشر ثقافة الادخار والتخطيط المالي لبنك التنمية الاجتماعية، وهي إحدى المهام المسندة إليه من اللجنة الوطنية للادخار، حيث يعد برنامج زود الادخاري باكورة البرامج الادخارية التي أطلقها بنك التنمية الاجتماعية في عام 2018 لتشجيع الأسر على الادخار، ورفع نسبة مدخراتها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.// انتهى //18:56ت م0149