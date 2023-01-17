الرياض 24 جمادى الآخرة1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسحقق صندوق التنمية الصناعية السعودي، المستوى الذهبي في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن فئة المنشآت التابعة للوزارات، وبكونه إحدى الجهتين الحاصلتين على هذا المستوى من بين 300 منشأة حكومية وخاصة وغير ربحية شاركت في الدورة السادسة من الجائزة.وتسلم جائزة الصندوق الصناعي خلال الحفل الذي أقيم أمس في الرياض معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، وذلك نيابةً عن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الصندوق الصناعي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، حيث شهد الحفل حضور قادة الصندوق الصناعي ومنسوبيه.وقال الأمير سلطان بن خالد الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي: "إن حصول الصندوق على المستوى الذهبي في الجائزة يعد وسام شرف، ويمثل أحد أهم المستهدفات في رحلة التحول المؤسسية التي بدأت في العام 2018".وبين سموه أن الفوز بالجائزة يأتي نتاج عمل مستمر يقوم به الصندوق منذ 48 عامًا في تمكين الصناعة الوطنية، منوهًا بأن الصندوق مستمر في تطوير أعماله وممارساته لتحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز المؤسسي.ويُعد تحقيق الصندوق المستوى الذهبي في الجائزة، تتويجاً لما قام به من جهودٍ وسعيٍ متواصل منذ بدء رحلة تحوله المؤسسي، التي شهدت تطويراً في كوادره البشرية وأتمتة جميع إجراءات العمل، وابتكار وتحسين العديد من الخدمات والبرامج والمنتجات، إضافة إلى تبني أفضل الممارسات والمعايير الإدارية، مصحوبةً بتوجه إستراتيجي لنشر الوعي والمعرفة وتعزيز ثقافة البيئة الداخلية والحوكمة، وذلك ترسيخاً لأفضل مفاهيم التميز المؤسسي والجودة التي تُعنى بها الجائزة.// انتهى //19:06ت م0151