الطائف واس 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسعززت أمانة الطائف تكثيف جهودها الرقابية للحد من مخلفات البناء والحفريات بجولات تنفذها من خلال فرق البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية على المباني قيد الإنشاء داخل المدينة وضواحيها لرصد مخالفات البناء فيها والحد من التجاوزات للائحة الاشتراطات البلدية في المنشآت الجديدة، والالتزام بتراخيص البناء للقضاء على التشوهات البصرية.وبينت الأمانة أنها رصدت العديد من المخالفات مثل عدم تسوير موقع البناء، ووجود لوحة لبيانات المشروع، وحاوية لمخلفات البناء، وتأمين الحفريات وفتحات الخزانات، إضافة إلى وضع مواد البناء خارج حدود الموقع، واستغلال مواقع الآخرين في الأعمال الإنشائية والتخزين.كما شرعت بسفلتة وترصيف وصيانة أكثر من 200 شارع رئيس وفرعي بوسط المدينة والضواحي خلال الفترة الماضية، ذلك ضمن أعمال تعزيز جهود مبادرة تحسين المشهد الحضري ومبادرة معالجة مظاهر التشوه البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لدعم برامج جودة الحياة وأنسنة المدن.// انتهى//19:08ت م0153