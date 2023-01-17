الرباط 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس "مازي" تقدما بنسبة 0.32 %، مسجلا 10.416 نقطة.وتقدّم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.23 % ليستقر عند 834,32 نقطة، وارتفع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.06 % مسجلا 794,57نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 35 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يُقارب 546 مليار درهم مغربي.// انتهى //19:20ت م0156