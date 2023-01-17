الطائف 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسأقامت جامعة الطائف بالتعاون مع وزارة السياحة ورشة عمل عن "القطاع السياحي والمسارات الوظيفية المختلفة" بهدف الارتقاء بالمعرفة في القطاع السياحي بوصفه محركًا اقتصاديًّا حاليًّا ومنشئ عدد من الفرص الوظيفية، وتنمية قدرات طلبة جامعة الطائف في القطاع السياحي لمواكبة التطور الحالي والمستقبلي الذي تشهده المملكة.وشملت الورشة عرض مجموعة واسعة من البرامج التدريبية والمبادرات والشهادات التي تقدمها وزارة السياحة، إضافة إلى عرض المسارات الوظيفية المختلفة في كل قطاع من قطاعات صناعة السياحة على الطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية، وتعزيز إظهار الوظائف السياحية المستدامة مسارات وظيفية مستدامة, كما تخللت الورشة فقرات متنوعة لتجارب وقصص نجاح ملهمة من محافظة الطائف، وعرض مرئي عن مليون فرصة وظيفية في قطاع السياحة.واستعرضت الورشة أهم الوجهات السياحية الجديدة في القطاع السياحي في المملكة ومنها مشروع تطوير العلا، ومشروع السودة، ومشروع أمالا، ومشروع نيوم، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع تطوير المدينة، ومشروع مدينة مكة المكرمة، ومشروع مدينة الرياض، ومشروع وادي الديسة، ومشروع وسط الطائف الجديد، ومشروع جدة التاريخية.وسلطت الورشة الضوء على قطاع السياحة داخل المملكة من خلال تطلعات رؤية 2030، والنمو، والإحصائيات، والمشاريع الضخمة القادمة، إضافة إلى المسارات الوظيفية المختلفة في كل قطاع من قطاعات صناعة السياحة مثل الضيافة والأغذية والمشروبات والتوجيه السياحي وقطاع النقل وسلال الإمداد وقطاع التقنية وقطاع منطقة مكة المكرمة.// انتهى //19:59ت م0163