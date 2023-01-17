الرياض 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واستأهلت أندية "الحزم والخويلدية والهدى والهلال" إلى الدور نصف النهائي من بطولة المملكة لكرة اليد لدرجة الشباب للأندية أبطال المناطق، بعد تحقيقهم الانتصار الثاني على التوالي في دور المجموعات من البطولة التي تقام منافستها على صالة وزارة الرياضة بالدمام، وتستمر حتى يوم السبت 21 يناير الجاري.وأسفرت نتائج الجولة الثانية من دور المجموعات التي جرت اليوم، عن فوز الخويلدية على حراء بنتيجة (38 - 35)، واستطاع الحزم الانتصار على العمران بنتيجة (34 - 32)، وذلك ضمن مواجهات المجموعة الأولى، وفي المجموعة الثانية، فاز الهلال على العدالة بنتيجة (27 - 22)، وحقق الهدى فوزاً عريضاً على أحد بنتيجة (44 - 22).وبهذه النتائج، يتصدر الحزم ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط،ثم الخويلدية ثانياً بنفس الرصيد وبفارق الأهداف، ويقع فريقا العمران وحراء في المركزين الثالث والرابع بدون أي نقطة، فيما تصدر الهدى ترتيب المجموعة الثانية بـ 4 نقاط، يليه الهلال ثانياً بنفس الرصيد وبفارق الأهداف، ويقع فريقا العدالة وأحد في المركزين الثالث والرابع بدون أي نقطة.ومن المقرر أن تختتم يوم غدٍ مباريات دور المجموعات بإقامة أربع مباريات، إذ ستنطلق المباريات عند الساعة 2:30 مساءً بمواجهة العمران مع حراء، وستتبعها عند الساعة 4:00 عصراً مواجهة العدالة مع أحد، وسيلتقي الحزم مع الخويلدية عند الساعة 5:30 مساءً، وستختتم مباريات الجولة الثالثة بلقاء الهدى مع الهلال عند الساعة 7:00 مساءً.// انتهى //20:42ت م0164