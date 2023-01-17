القدس المحتلة 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسدعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه، اليوم الأمم المتحدة إلى التدخل لوقف عمليات القتل للفلسطينيين على يد جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم، التي أسفرت عن ضحايا أطفال وشبان،آخرهم شاب فلسطيني استشهد اليوم برصاص جيش الاحتلال بالضفة الغربية.في السياق ذاته أفاد مركز معلومات وادي حلوة أن جيش الاحتلال الصهيوني الغاشم هدم، منزلاً فلسطينياً في بيت صفافا في القدس المحتلة، مكوناً من طابقين، وشرَّدت سكانه في العراء، كما شرعت جرافات جيش الاحتلال بتجريف أراضٍ فلسطينية في الغوار؛ تمهيداً للاستيلاء عليها، وضمها للمخططات الاستيطانية.// انتهى //20:48ت م0169