القاهرة 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسأكدت القمة الثلاثية المصرية الفلسطينية الأردنية، ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة، واستمرار الجهود المشتركة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسِّد الدولة الفلسطينية المستقلة، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.جاء ذلك في البيان الختامي المشترك الصادر عن القمة الثلاثية التي عُقدت في القاهرة اليوم بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس دولة فلسطين محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لبحث تطورات القضية الفلسطينية.وطالب القادة الثلاثة بضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني، وتكاتف الجهود؛ لإيجاد أفق سياسي حقيقي يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، محذِّرين من خطورة استمرار غياب الأفق السياسي وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار.وأكدوا ضرورة وقف جميع الإجراءات جيش الحتلال الأحادية غير الشرعية التي تقوّض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، مشددين على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وأهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة في القدس ودورها في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية.وأشاروا إلى ضرورة توحيد الصف الفلسطيني، واتخاذ إجراءات جادة ومؤثرة للتخفيف من حدة الأوضاع المعيشية المتدهورة لأبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.وشدد قادة الدول الثلاث على أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وضرورة توفير الدعم المالي الذي تحتاجه للاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.//انتهى//20:55ت م0170