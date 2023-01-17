الرباط 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسالتقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم المالك، برئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني، الذي يزور الرباط حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التربية والعلوم والثقافة وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة الجهود المشتركة في حفظ وتثمين التراث اليمني.//انتهى//21:03ت م0173