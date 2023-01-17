دافوس 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسالتقت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، برئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أدويل رينو باسو، على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 52 للاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية.وجرى -خلال اللقاء- بحث العلاقات الشراكة الاقتصادية بين الجانبين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى استعراض مسار التنمية والمشاريع التنموية والإعمار في البلاد.//انتهى//21:14ت م0175