عرعر 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسأعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الحدود الشمالية تأخير بداية المحاضرات التدريبية ليومي الأربعاء والخميس ‏26-25 /06/ 1444هـ، إلى الساعة التاسعة صباحاً لجميع منشآت التدريب التقني بالمنطقة.وأوضحت الإدارةأن هذا التأجيل يأتي نظراً لما تشهده المنطقة من انخفاض في درجات الحرارة، ولما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة المتدربين ومنسوبي الإدارة.// انتهى //21:56ت م0180