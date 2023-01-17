القاهرة 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسفاز فريق الأهلي على فريق سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر لكرة القدم موسم (2021-2022).بهذا الفوز، يتأهل الأهلي إلى نهائي البطولة لمواجهة بيراميدز الذي فاز أمس على الزمالك في الدور نصف النهائي بركلات الترجيح (4-3).//انتهى//23:28ت م0185