نيويورك 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسانعقد بمقر بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يوناميتس"اليوم، الاجتماع التنسيقي المشترك بين القوى الموقعة على الاتفاق الاطاري والالية الثلاثية.واستعرض الاجتماع تصورات مجموعات عمل قضايا السلام والشرق والعدالة الانتقالية، من حيث تعبيرها عن أوسع قاعدة من أصحاب المصلحة ووضعها لمعالجات شاملة لهذه القضايا، وسيستكمل نقاش التصورات واجازتها في اجتماع أخير يعقد بعد غد الخميس، توطئة لبداية تنفيذ العمل فيها ابتداءً من الأسبوع القادم، والفراغ في أقرب فرصة ممكنة خلال أسابيع معدودة.//انتهي//23:28ت م0186