واشنطن 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسوجهت السلطات المحلية في ولاية أريزونا السكان بعدم قيادة سيارتهم بالتزامن مع عاصفة شتوية شديدة جديدة تشق طريقها عبر شمال الولاية.وأهابت الولاية في بيان صحفي اليوم، بجميع السائقين البقاء على اطلاع دائم بأحوال الطرق المغلقة، حيث تقوم وزارة النقل في أريزونا بإغلاق بعض الطرق السريعة.وبحسب وسائل الإعلام المحلية، بلغ ارتفاع الثلوج بالولاية 8 إنش ومرجح ان تزيد إلى 12 إنشاً في نهاية هذا الأسبوع.//انتهى//23:39ت م0189