نيويورك 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسدعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، دول المنطقة والمجتمع الدولي بحاجة إلى دعم الجهود المبذولة لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح في ميانمار.وقالت المتحدثة باسم المفوضية شابيا مانتو، خلال المؤتمر الصحفي اليومي: إن الدعوات التي وجهتها المفوضية إلى السلطات البحرية في المنطقة لإنقاذ وإنزال الأشخاص المنكوبين قد ذهبت أدراج الرياح مع بقاء العديد من القوارب عالقة في البحر لأسابيع.وأضافت مانتو: ندعو الدول إلى مضاعفة جهودها لمنع تهريب البشر والاتجار بهم، إن المنطقة والمجتمع الدولي بحاجة إلى دعم الجهود المبذولة لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح في ميانمار، وإلى أن يتم حل هذه المشكلات، سيستمر اللاجئون في القيام برحلات محفوفة بالمخاطر بحثاً عن الأمان.//انتهى//23:40ت م0191