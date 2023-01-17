المدينة المنورة 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واستنطلق غداً منافسات بطولة التنس الأرضي للجامعات التي ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في موسمه الثالث عشر لبطولاته باستضافة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وتستمر لمدة خمسة أيام.وأوضح مدير البطولة الدكتور علي جباري، أن البطولة يشارك بها 70 لاعباً يمثلون 17 جامعة، وستقام منافساتها على ملاعب الجامعة الإسلامية ونادي الأنصار، مبيناً أن البطولة ستشهد في يومها الأول إقامة تصفيات دور الـ16 للتأهل إلى الأدوار المتقدمة وتحديد المتأهلين في الفردي والزوجي.وأضاف، عقد اليوم الاجتماع الفني للبطولة والذي تضمن تحديد توقيت المباريات وأماكنها، إضافة إلى تحديد عدد اللاعبين والحكام الذين بلغ عددهم 22 حكماً.// انتهى //23:57ت م0193