القاهرة 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واستستضيف جامعة الدول العربية غداً أعمال الاجتماع الرابع للجنة جائزة الطبيب العربي، برئاسة مصر ومشاركة الدول العربية أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب.وأوضحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في تصريح اليوم، إن انعقاد هذا الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين يأتي في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس وزراء الصحة العرب في دورته الـ "52" التي انعقدت في مايو 2019، وتضمن الموافقة على مقترح تشكيل لجنة جائزة الطبيب العربي الذي أعَدّته الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، وتخصيص دعم مالي قدره 30 ألف دولار أمريكي لجوائز الطبيب العربي للفائزين الثلاثة.وأشارت أبو غزالة إلى أن هذه اللجنة ستتولى بحث ودراسة ملفات مرشحي الدول العربية الأعضاء لنيل جائزة الطبيب العربي للعام الجاري، منوهة بأن نتائج الاجتماع سيتم عرضها على المكتب التنفيذي تمهيداً لاعتمادها من قبل مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية (58) المقرر انعقادها يومي 13 و 14 مارس المقبل بالجزائر.//انتهى//23:59ت م0195