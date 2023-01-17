القاهرة 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسحقق منتخب مصر لكرة اليد فوزاً كبيراً على حساب منتخب أمريكا، بنتيجة 35 - 16، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على صالة "هوسكفانا جاردن أرينا" بمدينة يونشوبينج السويدية، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السابعة من بطولة العالم المقامة حالياً في بولندا والسويد.ونجح منتخب مصر في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 19 - 7، قبل أن يوسع الفارق خلال أحداث الشوط الثاني، منهياً المباراة بنتيجة 35 - 16.وتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 6 نقاط من ثلاث انتصارات، بينما حل منتخب أمريكا في المركز الثالث برصيد نقطتين.//انتهى//23:59ت م0196