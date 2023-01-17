اقتصادي / أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق
الأربعاء 1444/6/25 هـ الموافق 2023/01/18 م واس
نيويورك 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واس
سجَّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً الليلة عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد أغلق مؤشر ستاند آند بورد 500 القياسي منخفضاً 8.12 نقطة، 0.20%، إلى 3990.97 نقطة, وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 391.76 نقطة، 1.14% إلى 33910.85 نقطة.
فيما سجَّل المؤشر ناسداك المجمع ارتفاعاً بمقدار 15.95 نقطة، 0.14 %، ليغلق عند 11059.11 نقطة.
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