نيويورك 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسسجَّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً الليلة عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق مؤشر ستاند آند بورد 500 القياسي منخفضاً 8.12 نقطة، 0.20%، إلى 3990.97 نقطة, وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 391.76 نقطة، 1.14% إلى 33910.85 نقطة.فيما سجَّل المؤشر ناسداك المجمع ارتفاعاً بمقدار 15.95 نقطة، 0.14 %، ليغلق عند 11059.11 نقطة.// انتهى //00:30ت م0001