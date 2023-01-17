الأحساء 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسنظَّمت الكلية التقنية للبنات بالأحساء - أمس- فعاليات التوعية بصحة المرأة تحت عنوان "الحكاية التي تبدأ منكِ" ، وذلك في مقر الكلية.وهدفت الفعاليات إلى تعريف المنسوبات والمتدربات والزائرات بصحة المرأة الجسدية والنفسية، وكيفية المحافظة عليها.وتضمَّنَت الفعاليات أركاناً طبيةَ، وعياداتٍ، وجناحَ للتسوقٍ، إضافة إلى ورشة العمل، وتقديم الاستشارات المجانية، والنصائح والإرشادات، والإجابة على الاستفسارات.// انتهى //02:01ت م0004