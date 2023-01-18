الرياض 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسنجحت مجموعة "stc"، في المحافظة على المرتبة الأولى كأعلى سمة تجارية قيمةً في قطاع الاتصالات على مستوى منطقة الشرق الأوسط، للعام الثالث على التوالي، وذلك وفقًا لتصنيف "براند فاينانس جلوبال 500" للعلامات التجارية الأقوى على مستوى العالم.وتأتي هذه النتيجة تأكيداً لنجاح المجموعة في خطط التوسع والنمو التي تبنتها منذ إطلاق إستراتيجية "تجرأ Dare" في عام 2017، حيث تضاعفت قيمة السمة التجارية للمجموعة بنسبة 100% خلال الخمسة أعوام الماضية، إذ ارتفعت من 6.2 مليار دولار في 2017 إلى 12.3 مليار دولار في 2022, وذلك من خلال التركيز على الأداء والاستمرار في النمو والتوسع لتحافظ على مكانتها الريادية وتعزز من قوة سمتها التجارية في المملكة والشرق الاوسط.وإضافة إلى كونها السمة التجارية الأعلى قيمة، جاءت مجموعة stc كواحدة من أسرع السمات التجارية نمواً في المنطقة، حيث تقدمت 25 مرتبة، بارتفاع نسبته 16.7% خلال عام واحد فقط. كما حقق بنك stc ارتفاعاً في قيمة سمتها التجارية بنسبة 27.5%.وتعمل "براند فاينانس" على تصنيف السمات التجارية حول العالم عبر قياس قوة السمات التجارية عالمياً، باستخدام مؤشر "قوة السمات التجارية" والعوامل الخارجية وأداء الأعمال، كما يشتمل على تقييم كافة أنشطة الشركات محلياً ودولياً. وتم تقييم مجموعة stc كأقوى سمة تجارية في المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت.يذكر أن "براند فاينانس" شركة رائدة عالمياً في مجال تقييم السمات التجارية، وتصدر في كل عام تصنيف السمات التجارية الأقوى والأعلى قيمة. حيث تقوم بتقييم أكثر من 5 آلاف سمة تجارية في جميع القطاعات والمناطق من كل عام. وتصدر تقرير "براند فاينانس جلوبال 500" الذي يشمل السمات التجارية الـ 500 الأعلى قيمة في العالم.// انتهى //05:44ت م0007