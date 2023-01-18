نجران 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسأطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي للبنين اليوم، المرحلة الثانية من مبادرة " نبيه" للتعليم العام.وتهدف المبادرة في مرحلتها الثانية التي تستمر لمدة أسبوعين، إلى تعزيز القيم والمهارات لدى الطلبة، وإكسابهم مهارات السلوك التوكيدي، والاتصال ومهارات التفكير الناقد، وتعريفهم بأساليب الرفض وتدريبهم على المهارات الحياتية، بما يعزز قدراتهم الخاصة في مواجهة المشكلات، وحماية أنفسهم ومجتمعهم من المخاطر المحتملة، وتأهيلهم لخدمة وطنهم ومجتمعهم وتحقيق طموحاتهم.// انتهى //08:49ت م0011