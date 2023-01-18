القدس المحتلة 25 جمادي الآخرة 1444هـ الموافق 18يناير 2023م واسركزت الصحف الفلسطينية الصادر اليوم على نتائج القمة الثلاثية التي عقدت بين الرئيس محمود عباس، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة المصرية القاهرة، وقد شددت القمة في بيانها على ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وتكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي حقيقي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، محذرين من خطورة استمرار غياب الأفق السياسي وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار وضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين .وتناولت استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الشعب الفلسطيني واستشهاد شاب فلسطيني، وإصابة عدد آخر في سلسة اعتداءات في رام الله والخليل ونابلس ، لافتة النظر لاستمرار اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية، وقطعهم للطرقات ومهاجمة مركبات الفلسطينيين ومنازلهم .واهتمت صحف فلسطين بعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء نقاشاً مفتوحاً حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وكذلك العريضة التي وقعت عليها عشرات الدول رفضا لإجراءات الاحتلال الأخيرة ، التي تدعو قوات الاحتلال إلى التراجع الفوري عن تلك الإجراءات .وأبرزت الوضع الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي وتسجيل ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو، في العام 2022 نسبة تضخّم هي الأعلى منذ 70 عاما بلغ معدّلها 7,9 %، في سياق يدفع المصرف المركزي الأوروبي إلى مواصلة رفع الفائدة.// انتهى //09:57ت م0015