القاهرة 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد القمة الثلاثية المصرية الفلسطينية الأردنية التي عُقِدَت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس دولة فلسطين محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة، واستمرار الجهود المشتركة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.واهتمت بمباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، التي تناولت سُبل دعم أوجه التعاون الثنائي، خاصة ما يتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.ونقلت صحف الأربعاء عن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، تأكيده الأهمية التي توليها الدولة للوقوف على مطالب وحل مشكلات المستثمرين، وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية منها.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مبينة أن ٤٠ دولة عضوة في الأمم المتحدة أعربت عن قلقها العميق حيال قرار الحكومة الإسرائيلية فرض إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني والقيادة والمجتمع المدني.وتابعت إِطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، المبادرة العالمية (GAEA) لتمويل وتنمية الشركات الجديدة والقائمة بين المؤسسات العامة والخاصة بـ 3 تريليونات دولار من التمويل المطلوب كل عام للوصول إلى صافي صفر انبعاثات.ونشرت صحف القاهرة في متفرقات أخرى، نبأ مقتل 11 جنديًا صوماليًا في هجوم على معسكر للجيش، وكذلك ارتفاع عدد ضحايا العواصف الممطرة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى ما لا يقل عن ٢٠ شخصًا.// انتهى //10:40ت م0018