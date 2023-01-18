الرباط 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسأخبرت الصحف المغربية الصادرة اليوم، عن مشاركة وفد مغربي يقوده رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي لدافوس، الذي يناقش التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العالم.وتطرقت الصحف إلى القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، التي انعقدت أمس بالقاهرة، لبحث تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.وتناقلت صحف الرباط تعبير المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن تفاؤله بتمديد اتفاق الهدنة، وتشديده على ضرورة السعي إلى تسوية شاملة للنزاع.وتناولت صحف الأربعاء تأكيد رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، أن القوات المسلحة تساند اتفاق السلام في إقليم النيل الأزرق، وتعهده بالعمل على تهيئة الأجواء المناسبةلعودة النازحين إلى منازلهم.وعرجت الصحف على المظاهرات التي اندلعت في البيرو للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة وذلك رغم إعلان حالة الطوارئ بالعاصمة.// انتهى //10:54ت م0020