الرياض 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسأعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" اليوم عن إضافة خدمة الشحن الملاحية الجديدة "Indamex 2"؛ والتي ستسهم في تعزيز حركة الصادرات والواردات من وإلى ميناء جدة الإسلامي.يأتي ذلك في إطار الهدف الاستراتيجي للهيئة "تحسين مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خدمات الشحن وخطوط الملاحة العالمية" لتعزيز الحركة التجارية، اتساقًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط ثلاث قارات.وتربط الخدمة الجديدة التي تنطلق بتعاون بين شركتي "Hapag-Lloyd و CMA-CGM"؛ المملكة بالمحيط الهندي وأمريكا الشمالية؛ انطلاقًا من ميناء قاسم في باكستان، مرورًا بمينائي: "موندرا، و جواهر لال نهرو" في الهند، وميناء جدة الإسلامي، وعبورًا إلى موانئ: " نورفولك، وتشارلستون، وسافانا" في الولايات المتحدة الأمريكية.وأبحرت أول سفينة "MV. SWANSEA V. 006W" على الخدمة الملاحية الجديدة من ميناء جدة الإسلامي في 11 يناير الجاري بطاقة استيعابية تتراوح بين "4600-6966" حاوية قياسية مما يعزز حركة الواردات والصادرات الوطنية، ويزيد من الفرص التنافسية بين خدمات الشحن الملاحية.يُذكر أن عام 2022م شهد إضافة 9 خدمات شحن ملاحية جديدة لموانئ المملكة بهدف توسعة شبكة الخطوط الملاحية المنتظمة بين المملكة والعالم، حيث تستهدف "موانئ" رفع مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات التي تتم مناولتها في الموانئ السعودية.وتضيف الخدمة الملاحية الجديدة مميزات تنافسية إلى ميناء جدة الإسلامي كونه الميناء الأول على ساحل البحر الأحمر في التجارة البحرية العابرة، ومسافنة الحاويات والبضائع، إذ تَردُ عَبره 75% من حجم التجارة البحرية والمسافَنة الواردة عبر الموانئ السعودية، ويُعد أكبر ميناء محوري في المنطقة وأكبر موانئ المملكة من حيث الحجم والمناولة.ويتمتع الميناء بخصائص وقدرات تشغيلية ولوجستية كبيرة من بينها وجود 62 رصيفًا متعددة الأغراض "حاويات، بضائع عامة، مَوَاشي، ركَّاب، حبوب سائبة، سيارات" بطاقة استيعابية تصل إلى 130مليون طن بضائع وحاويات، و 4 محطات لمناوَلة الحاويات والبضائع، ومنطقة متكاملة تُمثّل قرية لوجستية للإيداع وإعادة التصدير، إلى جانب منطقة خدمات لوجستية للإيداع وإعادة التصدير تضم معدَّات مناوَلة، ومستودعات، وساحات، وتموين السفن بالوقود، ونظام نَقْل شاحنات مباشر من وإلى الميناء بما يُسرّع من حركة دوران السفن.// انتهى //10:56ت م0021