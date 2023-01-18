الخرطوم 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على لقاء نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي بمكتبه أمس، النائب العام بالمملكة المغربية، مولاي الحسن الداكي.وأكد نائب رئيس مجلس السيادة، على أهمية التعاون والتنسيق، وبناء الشراكات الإستراتيجية مع مملكة المغرب في مختلف المجالات، خاصةً في المجال العدلي والقانوني.وأولت اهتمامًا بانعقاد الاجتماع التنسيقي المشترك بين القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية، بمقر بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان "يوناميتس" أمس ، حيث استعرض الاجتماع تصورات مجموعات عمل قضايا السلام والشرق والعدالة الانتقالية، من حيث تعبيرها عن أوسع قاعدة من أصحاب المصلحة ووضعها لمعالجات شاملة لهذه القضايا.وأخبرت عن مشاركة السودان في المؤتمر الأفريقي الثالث لتعزيز السلم بنواكشوط.وعرجت صحف السودان على إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية فى بيان أمس، التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، مؤكدةً أن استمرار التصعيد يهدد بتفجير ساحة الصراع والمنطقة برمتها.// انتهى //11:04ت م0022