إسلام آباد 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم، تجديد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف رغبة بلاده في تحسين العلاقات مع الهند وحل الخلافات العالقة معها، عبر الحوار البنّاء لضمان الأمن والسلام الدائم في المنطقة.وتطرقت إلى تصريح السفير الباكستاني لدى الأمم المتحدة منير أكرم، الذي أعرب عن قلق بلاده تجاه تصاعد التشدد المسلح على طول حدود بلاده مع أفغانستان.وأشارت إلى مساعي الحكومة الباكستانية لتحييد التهديد الذي تشكله الجماعات الإرهابية للأمن والاستقرار الداخلي في باكستان.وعرجت صحف الأربعاء في الشأن الإقليمي على استئناف منظمات إغاثة بعض العمليات في أفغانستان بعد تلقيها تطمينات من السلطات التي تديرها حركة طالبان بأن النساء بوسعهن العمل في بعض المجالات مثل الرعاية الصحية.// انتهى //11:08ت م0023