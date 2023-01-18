إسلام آباد 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسفجر مسلحون مجهولون أنبوباً للغاز الطبيعي في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، مما أدى إلى انقطاع إمدادات الغاز عن مناطق سكنية ووحدات صناعية في الإقليم.وأوضح مسؤولون أمنيون في الإقليم اليوم، أن المسلحين فجروا أنبوباً للغاز يبلغ قطره 12 بوصةً، باستخدام عبوة ناسفة، بالقرب من مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان.وأضافوا أن الانفجار أدى إلى تلف جزء من الأنبوب وتوقف إمدادات الغاز عن مناطق كويتا وقلات وزيارات في الإقليم.من جانبها أوضحت الشركة الوطنية لإمدادات الغاز أنها بدأت العمل على صيانة الأنبوب لاستئناف إمدادات الغاز.// انتهى //11:51ت م0038