الرياض 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسوقعت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية وشركة إزري العالمية اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك في المعلومات الجيومكانية، وتقديم الحلول التقنية في البنية التحتية الجيومكانية الوطنية، والتعاون في الاتفاقية الإطارية الحكومية للرخص الخاصة بالمنتجات والخدمات التي تقدمها إزري للجهات الحكومية، والمشاركة في دعم القطاع الجيومكاني الخاص والشركات الجيومكانية الناشئة في المملكة ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وكذلك اعتماد المعايير الجيومكانية الوطنية في جميع تطبيقات إزري، إلى جانب بناء منصة للمجتمع الجيومكاني باللغة العربية، والمشاركة في تنظيم المؤتمرات وورش العمل، والتدريب، وبناء القدرات، والاستشارات الفنية.ووقع الاتفاقية من جانب الهيئة رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل ، ومن جانب شركة إزري العالمية الرئيس جاك دنجارموند .يُذكر أن الهيئة الجيومكانية تعمل وفق تنظيمها على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعماله في المملكة والارتقاء به، والإشراف عليه، ومراقبته بما يحقق الجودة وتحسين الأداء.// انتهى //11:53ت م0039