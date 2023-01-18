لندن 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم ببدء وزير الخارجية، جيمس كليفرلي، جولةً في أمريكا الشمالية تشمل واشنطن وتورنتو، وتهدف إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز العلاقة مع الشركاء.وأخبرت عن انخفاض معدل التضخم في البلاد بنسبة 0.2 % خلال شهر ديسمبر الماضي، مسجلًا بذلك تراجعًا للشهر الثاني على التوالي عن أعلى معدلات يصلها منذ نحو أربعة عقود.وتناولت في شأن منفصل مخاوف من توقف عجلة العمل بداية شهر فبراير المقبل في ظل إعلان عدة من نقابات العمال تنفيذ إضرابات عامة احتجاجًا على ضعف الأجور وظروف العمل.// انتهى //11:54ت م0040