العارضة 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم, محافظة العارضة وذلك ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.وبحث سمو نائب أمير المنطقة خلال الجولة، ومحافظ العارضة عبدالله بن محمد الريثي ومشايخ المحافظة الخدمات المقدمة للأهالي واحتياجاتهم في مجالات الطرق والصحة والمياه والزراعة والخدمات البلدية وغيرها من المجالات، موجهًا سموه بمتابعة الاحتياجات والرفع بها لإنجازها ، وكل ما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.ونوه سموه بما تشهده المحافظة التي تعد واحدة من المحافظات السياحية بالمنطقة المعتمدة ضمن مشروعات مكتب إستراتيجية تطوير منطقة جازان الهادفة لتطوير البيئة الاستثمارية بها لتكون جاذبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص ، في ضل ما تحظى به المنطقة بوجه عام من مشاريع تنموية وخدمية كغيرها من مناطق وطننا العزيز ودعم واهتمام من القيادة الرشيدة -حفظها الله-.حضر الجولة وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر .//انتهى//12:05ت م0041