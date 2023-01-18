جدة 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة, بمكتبه اليوم, مدير عام وحدة أعمال جدة بشركة المياه الوطنية عصام بن سالم الثبيتي.وتسلم سموه خلال اللقاء تقريرًا تضمن جهود الشركة خلال الحالات المطرية التي شهدتها محافظة جدة مؤخرًا، والدعم الذي قدمته بالتعاون مع أمانة جدة، والأوضاع التشغيلية لشبكات المياه والصهاريج للأحياء المخدومة بالشبكات، والأحياء التي لم تصلها الشبكة.وأكد سموه أهمية سرعة إنجاز الأعمال وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين تحقيقًا للمصلحة العامة.وأشارت الشركة إلى أنها تعمل بالتعاون مع الجهات الخدمية وذات العلاقة كمنظومة متكاملة هدفها خدمة سكان جدة.// انتهى //12:08ت م0042