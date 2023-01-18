جدة 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واساستقبل فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس في نواكشوط، معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.وجدد فخامة الرئيس الموريتاني دعم بلاده لمنظمة التعاون الإسلامي ولجهود الأمين العام، مشدداً على ما تضطلع به المنظمة من دور مهم في الدفاع عن القضايا الإسلامية وترسيخ دعائم السلم والاستقرار في منطقتها الجغرافية، مؤكداً استعداد بلاده لضمان توفير الظروف الكفيلة بنجاح الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية المنظمة المقرر عقدها في نواكشوط يومي 16 و17 مارس 2023.من جانبه أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بالتزام موريتانيا الدائم بالمنظمة وبالعمل الإسلامي المشترك، مبدياً ترحيبه بالاستعدادات التي قامت بها موريتانيا لاستضافة الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.// انتهى //12:08ت م0043