الدمام 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسسحبت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 460454 متراً مكعباً من مياه الأمطار التي هطلت خلال اليومين الماضيين على محافظة الخفجي، وتصريفها عبر محطة تصريف مياه الأمطار ومعدات نزح المياه بالمحافظة.وأوضحت أمانة الشرقية أنه شارك في أعمال سحب وتصريف مياه الأمطار 68 عاملاً بالفرق الميدانية، و32 من المعدات والآليات في 29 موقعاً في المحافظة، مبينة أنه جرى توزيع المعدات والعمالة على قنوات تصريف مياه الأمطار وتكثيف العمل على نزح مياه الأمطار بنقاط تجمعها بالأماكن الغير مخدومة بشبكات التصريف، لافتة الانتباه إلى أن أعمال سحب وتصريف مياه الأمطار لا تزال جارية في الأماكن المتبقية.// انتهى //12:24ت م0045