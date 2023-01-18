بغداد 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة، اليوم، لقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، على هامش منتدى دافوس، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات الإقليمية المشتركة.وتناولت الصحف تأكيد واشنطن تمسكها باتفاق الإطار الإستراتيجي الموقع مع العراق، وذلك عبر رسالة موجهه من الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى رئيس إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني، سلمها مبعوث الرئيس الأمريكي بريت ماكروك.وأشارت الصحف في متفرقات أخرى، إلى لقاءات صينية أمريكية مرتقبة لتعزيز عمق التواصل بين البلدين، كذلك خبر استقالة الرئيس الفيتنامي نجوان فوك وتعليق عضويته بالحزب الحاكم.// انتهى //12:27ت م0047