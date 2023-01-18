سكاكا 24 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 17 يناير 2023 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف تنظم جامعة الجوف مؤتمر الطاقة المتجددة وفق رؤية المملكة 2030، "مصادر ــ تحديات ـــ آفاق" في منطقة الجوف عاصمة الطاقة المتجددة, وذلك خلال الفترة من 29-31 يناير 2023 م, في المدينة الجامعية.وأوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله الشايع أن المؤتمر يأتي حرصاً من الجامعة على تعزيز التنمية المستدامة في منطقة الجوف في مجال الطاقة المتجددة، كونها عاصمة للطاقة المتجددة و تحتضن أحد أكبر مشروعين للطاقة المتجددة ضمن مشاريع رؤية المملكة 2030. مثمناً لسمو أمير المنطقة رعايته للمؤتمر ضمن جهوده للارتقاء بالمنطقة وتحقيق مستهدفاتها في مجال الطاقة المتجددة.فيما بين وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور نبيل بن خليف الرويلي أن مراكز البحث العلمي بالجامعاتوهي تؤدي دورا مهما في تعزيز و تنشيط حركة البحث العلمي, فإنها تسعى جاهدة لإقامة الفعاليات والمؤتمرات التي تجمع العقول البشرية في مختلف الاختصاصات و الدرجات, ويجمع مؤتمر الطاقة بجامعة الجوف الأطياف السعودية والعربية والعالمية تحت سقف واحد للبحث والعمل على تقديم حلول تقنية مبتكرة لإنتاج الطاقة المتجددة بكفاءة اقتصادية عالية لمعالجة مشكلة الطاقة وندرة المياه وفق رؤية المملكة 2030.ويهدف المؤتمر إلى تحديد الأولويات البحثية والتطبيقية في مجال تحويل وتخزين الطاقة المتجددة, وتحديد الاتجاهات العلمية والصناعية بتقنيات انتاج الوقود من الهيدروجين, وتحديد الأسباب الكيميائية والبيئية للملوثات الشائعة وأضرارها على البيئة وأحدث التوصيات العلمية لمكافحتها, وتحديد البحوث التطبيقية وأحدث التقنيات لمعالجة المياه وتحليلها وتنقيتها, والاطلاع على أحدث الاتجاهات العلمية لإعادة تدوير المنتجات البيئية.من جهته بين عميد كلية العلوم الدكتور أحمد موسى السياط أن المؤتمر يحتوي على مسارين علميين رئيسيين ويندرج تحتهما مجموعة من المسارات العلمية الفرعية، وهي "إنتاج الطاقة وتخزينها, الدراسات البيئية ومعالجة المياه.وعن الشريحة المستهدفة بين أن المؤتمر سيستقبل الأبحاث العلمية من الباحثين في مجال الطاقة محلياُ وعالمياً وستُحكم الأبحاث وتنشر ليتم الاستفادة منها.ويستهدف هذا المؤتمر على المستوى المحلي والعالمي المهتمين في مجال الطاقة المتجددة من داخل المملكة وخارجها، والجهات الحكومية والخاصة، والباحثين في مجال الطاقة المتجددة، والمستهلكين للطاقة للأغراض الزراعية والمنزلية.وبين أن سيحدث بالمؤتمر 12 متحدث من 6 دول وهي المملكة العربية السعودية, ودولة باكستان, ومملكة اسبانيا, واليابان-استراليا, وجمهورية مصر العربية, والمملكة المتحدة, ودولة بنغلاديش, والولايات المتحدة الامريكية.// انتهى //12:32ت م0048