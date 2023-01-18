الرياض 25 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسأجرى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، اليوم، اتصالاً هاتفيًا بمعالي نائب وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية السيد دينغ لي.وفي بداية الاتصال تقدم معالي نائب وزير الخارجية بخالص التهاني لحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة العام الصيني الجديد، متمنياً لهم المزيد من التقدم والازدهار.كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //12:41ت م0051