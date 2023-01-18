تونس 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بالمحادثات التي أجرتها رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، وذلك على هامش ملتقى الاقتصاد العالمي المنعقد حاليًا بمنتجع دافوس بسويسرا، وناقشتا موضوع دعم صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في تونس.وأنبأت عن مساعدات غذائية أساسية من ليبيا إلى تونس، مشيرةً إلى أن عشرات الشاحنات المحملة بمواد غذائية أساسية في طريقها من ليبيا إلى تونس عبر المنفذ الحدودي رأس الجدير بين البلدين بجنوب تونس.ورصدت في الشأن الليبي المحادثات التي أجراها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم رئيس جهاز المخابرات التركية هاكان فيدان التي تم خلالها بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك محليًا وإقليميًا ودوليًا.وتطرقت إلى إصدار الحكومة المصرية بيانا، التي أكدت فيه أنه لا صحة لاختفاء أي من السلع الغذائية الأساسية من الأسواق، مشددةً على توفر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي.وتناولت صحف تونس إعفاء الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا 40 من العسكريين العاملين في القصر الرئاسي، بعد تعهده إجراء مراجعة شاملة لطاقم الأمن في أعقاب محاولة التمرد في 8 يناير في العاصمة برازيليا.// انتهى //12:42ت م0052