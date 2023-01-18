الدمام 25 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسسحبت أمانة المنطقة الشرقية 86 ألف مترا مكعبا من مياه الأمطار في محافظة النعيرية، التي شهدتها خلال اليومين الماضيين، وذلك عبر محطات تصريف مياه الأمطار والآليات والمعدات المشاركة.وأوضحت الأمانة، أنه جرى تصريف مياه الأمطار، بمشاركة أكثر من 90 فرد وسائق وعامل ومختص من العاملين بالفرق الميدانية و50 معدة وآلية، من خلال توزيع آليات سحب المياه، وفرق الطوارئ وذلك في أماكن تجمع المياه بالمناطق غير مخدومة بشبكات التصريف، وفق خطة معتمدة، مؤكدة على استمرار أعمال النظافة العامة ورفع وإزالة المخلفات بالشوارع الرئيسة، وتكثيف أعمال معالجة آثار موجة الأمطار بكافة الأحياء بالمحافظة.// انتهى //13:40ت م0080