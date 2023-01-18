الرياض 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسكشفت مدينة الملك سعود الطبية عن تنفيذ أكثر من 36 ألف زيارة منزلية، خلال عام 2022م، اشتملت على زيارات ميدانية، وأخرى افتراضية عبر الاتصال المرئي للمرضى المسجلين بالمدينة من كبار للسن، وأطفال، ومرضى الشيخوخة، والرعاية التلطيفية الخاصة بمرضى السرطان ومرضى الرعاية التنفسية.وأوضح مدير إدارة الرعاية المنزلية الدكتور فهد القحطاني، بأن المستفيدين من الخدمات يبلغ عددهم 1232 مستفيدًا، لافتًا إلى أن غالبيتها تعاني من الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط، ومضاعفات هذه الأمراض مثل الشلل النصفي، وجلطات الدماغ ، والتقرحات السريرية، حيث يتم جدولة الزيارات حسب حالة المريض الصحية واحتياجه، و تشمل الزيارة الطبية، والكشف على الحالة، وأخذ عينات الدم وغيره للمختبر، وتوفير المستلزمات والاحتياجات الطبية والتمريضية.// انتهى //13:43ت م0082