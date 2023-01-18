الطائف 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسانطلق اليوم ملتقى الاستثمار الصحي 2023م تحت شعار "استثمر في الطائف" بحضور وكيل محافظة الطائف ناصر السبيعي، وعددٍ من كبار رجال الأعمال وقيادات الصحة في المحافظة.وأوضحت صحة الطائف أن الملتقى سيناقش عددًا من المحاور الرئيسة حول آخر المستجدات في تنمية الاستثمار الصحي، والتعريف بالفرص الاستثمارية، من خلال العديد من المتحدثين ذوي الخبرة بهذا المجال والذي سوف يستمر لمدة يومين، مشيرةً إلى أن هذا الملتقى يسعى لتعزيز الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، وجذب المستثمرين للطائف، مع تسهيل كافة الإجراءات لتشجيعهم على الاستثمار .وأضافت بأن الملتقى سوف يستعرض دور القطاع الصحي العام والخاص في الاستثمار من خلال رؤية المملكة 2030، وتقديم نظرة شاملة لآخر المستجدات ببرنامج الاستثمار الصحي، إضافةً إلى مناقشة العقبات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص للاستثمار في المجالات الصحية.// انتهى //13:47ت م0083