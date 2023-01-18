بريدة 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالإمارة اليوم برنامج "عون المعاق " الخاص بتأمين الأجهزة الطبية لذوي الإعاقة، الذي تكفلت به إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي بالتعاون مع الجمعيات الخيرية الصحية ، ومراكز التأهيل في مختلف مناطق المملكة ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان .واستمع سموه إلى شرح موجز من الأمين العام لإدارة الأوقاف عبدالسلام بن صالح الراجحي، مبيناً أن برنامج عون المعاق يهدف إلى تأمين 1368 جهازاً طبياً لعدد من المستفيدين بمختلف مناطق المملكة.وأوضح أن البرنامج يهدف الى تخفيف المعاناة عن ذوي الإعاقة وأسرهم ، والمساعدة في تأهيلهم داخل المراكز المتخصصة من أجل إكسابهم مهارات معينة تسهم في تأهيلهم تأهيلاً اجتماعياً، مشيراً إلى قيمة التنفيذ بلغت هذا العام 3 ملايين ريال ، وبلغت التكلفة الإجمالية للبرنامج خلال الأعوام السابقة وهذا العام 16,254,629 مليون ريال .ونوه سمو أمير القصيم بما تقدمه القيادة الحكيمة - ايدها الله - من دعم للقطاع غير الربحي وبرامجه المتنوعة، مؤكداً أن برنامج "عون المعاق" ينطلق من مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف، ويسهم في تخفيف المعاناة عن المعاقين وأسرهم، والمساعدة في تأهيلهم داخل المراكز الصحية المتخصصة ومراكز التأهيل، إضافةً إلى مساندة الجهود التي تقوم بهـا الجهات الحكومية في خدمة المعاقين، مقدما شكره لأوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي على إسهاماتها الخيرية.يذكر أن إدارة اوقاف الراجحي قدمت خلال السنوات الماضية وحتى الآن عدد 7140 جهازا طبيا لمساعدة ذوي الإعاقة شملت كراسي متحركة وكهربائية، ومنظومة إجلاس على هيكل كرسي للأشخاص شديدي الإعاقة، وكرسي متحرك طويل الظهر، وسرير كهربائي ذو أربع حركات، وجهاز التنشيط الكهربائي الوظيفي، وأجهزة بخار، وأجهزة الموجات الفوق صوتية العلاجية، وأجهزة سماعة التوصيل العظمي، وغيرها من الأجهزة.// انتهى //13:50ت م0084