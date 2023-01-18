الرياض 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسوقع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مؤخراً مذكرة تفاهم مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا بهدف التعاون المشرك في مجالات البحث العلمي وتبادل الخبرات العلمية وتعزيز التنوع الاحيائي في المناطق المحمية.ويشمل التعاون بين الجانبين عدة مجالات منها توفير الحيوانات الفطرية التي يتم إكثارها في المراكز التابعة للمركز التي تحتاجها الهيئة لإطلاقها في المحميات الطبيعية أو دعم برامج الاكثار التابعة للهيئة، والتنسيق بينهما في عمل المتابعات والدراسات البيئية المشتركة, والتنسيق لبرنامج المحافظة على النمر العربي، والدراسات الحقلية المشتركة في مناطق التوزيع الجغرافي للنمر العربي في المملكة، بالإضافة الى التنسيق لإجراء مسوحات التنوع الأحيائي في المناطق التابعة للهيئة، والتعاون في مجال المحميات الطبيعية وتكاملها وتعزيز النظم البيئة والممرات الطبيعية للحياة الفطرية.// انتهى //13:50ت م0085