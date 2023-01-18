الرياض 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسإعداد: بندر محمد القحطانيأضحت المملكة في السنوات القليلة الماضية، مقصِدًا لعشاق الرياضات العالمية ووجهة لإقامة كبرى المسابقات في مختلف الألعاب الرياضية، بفضل مايجده قطاع الرياضة من دعمٍ منقطع النظير في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، فأصبح حُلم الأمس واقعًا اليوم وأمام أنظار العالم .جماهير المستديرة على موعدٍ يوم غدٍ لمشاهدة مباراة مميزة، عندما يواجه نجوم نادي النصر والهلال فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض.أنظار محبي كرة القدم في العالم تتجه صوب مدينة الرياض، لمشاهدة المستطيل الأخضر وهو يحتضن أفضل اللاعبين لكرة القدم في العالم الحالي البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، اللذان قد يتفق جميع محبي الكرة المستديرة على موهبتهما التي تفوق قدرات كثير من نجوم الكرة، وخير دليل على ذلك تسابق أكثر من 2 مليون مشجع ينتمون لأكثر من 170 دولة للحصول على تذاكر حضور المباراة وهذا خير برهان لنجاح مثل هذه الاستضافات .أحد أفضل لاعبي الكرة المستديرة كريستيانو رونالدو، الذي تمكن نادي النصر السعودي من استقطابه مؤخرًا يقود فريق موسم الرياض إلى جانب كل من محمد العويس، وأيمن بخاري، وعبدالإله العمري، وعلي لاجامي، وسعود عبدالحميد، وجانغ هيون سو، وعبدالله مادو، وخليفة الدوسري، وعلي البليهي، ولويس غوستافو، وعبدالله الخيبري، وعبدالله عطيف، ومحمد كنو، وسالم الدوسري، وسامي النجعي، وماتيوس بيريرا، وأندرسون تاليسكا، وبيتي مارتينيز، وأندريه كاريو، وموسى ماريغا، وبإشراف المدير الفني المُكلف بالفريق الأرجنتيني مارسيلو غالاردو .اثنان وعشرون لاعبًا من فريقي النصر والهلال يتشاركون لإظهار مستوى كرة القدم في المملكة، والسعي للنهوض بالدوري السعودي مع بقية الأندية بالمملكة ليكون من مصاف أفضل 10 دوريات في العالم تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.// انتهى //13:52ت م0086