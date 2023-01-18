سكاكا 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسبلغ عدد حالات زراعة القوقعة 170 زراعة في مركز زراعة القوقعة بمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بسكاكا منذ بداية أعماله.وأفادت صحة الجوف أنه راجع المركز 425 مراجع خلال العام 2022م, تم تشخيصهم إلى جانب جلسات التخاطب والتأهيل اللفظي واللغوي، واستفادوا من خدماته التشخيصية والعلاجية والتأهيلية.وأشارت صحة الجوف أن المركز يضم طاقم طبي تمكّن من إجراء عدد من الزراعات الحديثة لفئات مختلفة من الأعمار منها فاقدي السمع منذ الولادة وتكلّلت جميعها ولله الحمد بالنجاح، وقد أوضح الكادر الطبي إلى أنه كلما كان الطفل الذي زرع له قوقعة سمعية في عمر أصغر تكون تطور اللغة نتائجها افضل.ولفتت الصحة بالجوف إلى أن المركز يجري العمليات الجراحية لزراعة القوقعة الإلكترونية والسماعات العظمية الظاهرة والمخفية تحت الجلد والعظيمات السمعية، وبرمجة السماعة الخاصة بالزراعة، وجلسات التأهيل التخاطبي بعد الزراعة، ويُقدم المركز خدمات الدعم اللوجستي للزارعين، من توفير سماعات احتياطية بعد انتهاء فترة الضمان، ومستلزمات الزراعة، التي يجب توفرها ليعمل الجهاز بشكل جيد من أسلاك موصلة وبطاريات وغيرها من اللوازم, بالإضافة إلى عيادات السمعيات الحديثة وهي عيادة قياس السمع وعيادة الجذع الدماغي.// انتهى //13:53ت م0087