القطيف 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واسالتقى محافظ القطيف إبراهيم آل خريف، اليوم، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الساحل الرياضي بعنك حمود الخالدي، وعدد من أعضاء النادي، ولاعبي شباب القدم؛ بمناسبة فوز فريق الشباب لكرة القدم تحت 19 سنة وحصوله على بطولة المنطقة الشرقية للموسم الرياضي 1444/1443هـ، وذلك في مقر المحافظة.وقدم نائب رئيس النادي عرضًا موجزًا عن مسيرة النادي وإنجازاته وبطولاته ومشاركاته على مستوى المنطقة والمملكة.ونوه المحافظ بدعم واهتمام الحكومة الرشيدة - أيدها الله - للأندية الرياضة والرياضين، مشيدًا بإنجازات النادي في مختلف المنافسات والأنشطة الرياضية.// انتهى //13:53ت م0088