القدس المحتلة 25 جمادي الآخرة 1444هـ الموافق 18يناير 2023م واسهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة منازل في الخليل وأريحا بالضفة الغربية المحتلة.وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيانٍ لها، إن جرافات الاحتلال هدمت منزلين في قرية الجفتلك شمال مدينة أريحا بعد اقتحام المنطقة، كما هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيليكذلك منزلاً، ودمرت منشآت فلسطينية في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.في الموضوع ذاته أفاد منسق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الضفة الغربية، أن العشرات من المستوطنين هاجموا منازل فلسطينية في منطقة مسافر يطا في الخليل، مما أدى لإصابة فلسطيني ونجله بجروح .// انتهى //13:58ت م0090