الرياض 25 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 18 يناير 2023 م واستستضيف القوات البرية الملكية السعودية، دورة الألعاب الرياضية الثامنة عشرة للقوات المسلحة، بمشاركة أكثر من ثلاثة آلاف رياضي يمثلون القوات البرية الملكية السعودية، والقوات الجوية الملكية السعودية، والقوات البحرية الملكية السعودية، وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، وقوة الصواريخ الإستراتيجية، والإدارة العامة للخدمات الصحية.وأوضح مدير دورة الألعاب الرياضية الثامنة عشرة للقوات المسلحة العميد سلطان بن عبدالرحمن الشهري أن الدورة ستقام على ثلاث مراحل في المنطقة الشمالية الغربية، والمنطقة الشرقية، والمنطقة الشمالية.وبين أن المرحلة الأولى تنطلق في المنطقة الشمالية الغربية (تبوك) في الفترة 23 يناير حتى 04 فبراير 2023، وتشتمل على ألعاب جماعية وفردية، هي: الرماية، والسباحة، والكاراتيه، وكرة الطائرة، وكرة القدم (صالات)"، مبيناً أن الفرق المشاركة، ستتنافس في المرحلة الثانية في المنطقة الشرقية (الظهران) في خمسة ألعاب جماعية وفردية مختلفة، هي: اختراق الضاحية، وكرة السلة، وكرة اليد، وألعاب القوى، كرة القدم، وذلك في الفترة 27 فبراير حتى 11 مارس 2023م.وأفاد العميد الشهري أن المنطقة الشمالية (حفر الباطن)، ستشهد منافسات المرحلة الثالثة من دورة الألعاب الرياضية الثامنة عشرة للقوات المسلحة في الفترة 30 مايو حتى 11 يونيو 2023م، وذلك في: كرة الطاولة، والتايكوندو، والجودو، ورفع الأثقال.وقال :" إن دورة الألعاب الرياضية الثامنة عشرة للقوات المسلحة تهدف إلى التقاء الرياضيين وسط منافسة شريفة، وإبراز العديد من الكفاءات البدنية، وتطوير وصقل المهارات الفردية والجماعية، وإعطاء الفرصة للرياضيين للمشاركة في البطولات والمسابقات الرياضية على مختلف المستويات من الوحدة التي يعملون بها إلى منتخبات القوة المسلحة ومن ثم المشاركة في البطولات الداخلية والخارجية على المستوى الخليجي والعربي والدولي"، مشيرًا إلى أن المراكز المتقدمة والميداليات التي حققتها منتخبات القوات المسلحة في كافة المحافل من ثمرات دورة الألعاب الرياضية للقوات المسلحة.وأكد الشهري أن هذه الأنشطة والفعاليات الرياضية، تعد حجر زاوية ومرتكز مهم وحيوي لجعل القوات المسلحة السعودية في مصاف أفضل القوات المؤهلة والمدربة تدريب عالي، والوصول بها لأعلى جاهزية بدنية وقتالية؛ لتحقيق رؤية وأهداف الوزارة الإستراتيجية.ونوه مدير عام الإدارة العامة للتواصل الإستراتيجي عبدالرحمن بن سلطان السلطان من جانبه بأهمية دورة الألعاب الرياضية الثامنة عشرة للقوات المسلحة، التي تستضيفها القوات البرية بمشاركة أكثر من ثلاثة آلاف رياضي من منسوبي القوات، معتبرًا أن هذه الدورة تمثل فرصة عظيمة لإبراز روح التنافس الشريف.وأضاف أن تنظيم مثل هذه الدورات ودعمها وتشجيعها يعزز حضور القوات المسلحة السعودية ويضعها في موقع مميز يعكس كفاءة وقدرات منسوبيها، حيث تسهم في صقل مهارات منسوبي قواتنا على اختلاف فروعها، ليكونوا قادرين على المنافسة في المناسبات الرياضية الخارجية وحصد المراكز المتقدمة.وأكد السلطان، حرص الإدارة العامة للتواصل الإستراتيجي في وكالة وزارة الدفاع للشؤون الإستراتيجية على تقديم تغطية إعلامية توازي أهمية الحدث وأهدافه وفق خطة عمل اتصالية متكاملة تضع الجمهور على مقربة من المسابقة وفعالياتها، وكذلك إبراز الدور الحيوي لمثل هذه الفعاليات في دعم المنتخبات الوطنية بالمواهب.// انتهى //14:00ت م0092